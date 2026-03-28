ЕС неразумно отказался от дешевых энергоносителей из России, заявил Додик

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 28 мар — РИА Новости. ЕС неразумно отказался от дешевых и надежных поставок энергоносителей из России, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Европа ввела ограничений больше, чем в самые мрачные времена коммунизма, и посредством НКО разрушила свое общество, проводила неразумную политику по вопросу энергоносителей, исключив очень дешевые энергоносители из России. Европа сейчас оказалась в такой позиции, что платит за энергоносители гораздо больше», — сказал Додик.

В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.