Глава Народных сил обороны: Уганда может захватить Тегеран за две недели

Уганде хватить 14 дней, чтобы захватить столицу Ирана город Тегеран. С таким утверждением выступил глава Народных сил обороны восточноафриканской страны Мухузи Кайнеругаба.
Он разместил в социальной сети X пост, в котором заявил, что для выполнения этой задачи хватит всего одной бригады Народных сил обороны Уганды.
«Нам потребуется не боле двух недель, чтобы захватить Тегеран», — говорится в публикации.
В четверг, 26 марта, Кайнеругаба заявил о готовности Уганды присоединиться к вооружённому конфликту против Ирана.
