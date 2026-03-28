Глава Народных сил обороны: Уганда может захватить Тегеран за две недели

Уганде хватить 14 дней, чтобы захватить столицу Ирана город Тегеран. С таким утверждением выступил глава Народных сил обороны восточноафриканской страны Мухузи Кайнеругаба.

Он разместил в социальной сети X пост, в котором заявил, что для выполнения этой задачи хватит всего одной бригады Народных сил обороны Уганды.

«Нам потребуется не боле двух недель, чтобы захватить Тегеран», — говорится в публикации.

В четверг, 26 марта, Кайнеругаба заявил о готовности Уганды присоединиться к вооружённому конфликту против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше