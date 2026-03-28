Силы ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотников над Ленинградской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы успешно отражают массированную атаку БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Всего над территорией региона было перехвачено и нейтрализовано 19 БПЛА.
«По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — констатировал Дрозденко.
Губернатор подчеркнул, что боевая работа по отражению атак продолжается.
Ленинградская область с 22 марта функционирует в режиме повышенной готовности на фоне регулярных атак беспилотников.
Ранее Дрозденко сообщил, что при отражении атаки БПЛА на регион было уничтожено 36 БПЛА.