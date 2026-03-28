Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотников над Ленинградской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы успешно отражают массированную атаку БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего над территорией региона было перехвачено и нейтрализовано 19 БПЛА.

«По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — констатировал Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что боевая работа по отражению атак продолжается.

Ленинградская область с 22 марта функционирует в режиме повышенной готовности на фоне регулярных атак беспилотников.

Ранее Дрозденко сообщил, что при отражении атаки БПЛА на регион было уничтожено 36 БПЛА.

