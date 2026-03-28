На встрече G7 разразился конфликт между Рубио и Каллас из-за Украины

На встрече министров «Группы семи» (G7) в пятницу между госсекретарем США Марко Рубио и главой европейской дипломатии Каей Каллас произошла острая перепалка, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.

На встрече министров «Группы семи» (G7) в пятницу между госсекретарем США Марко Рубио и главой европейской дипломатии Каей Каллас произошла острая перепалка, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.

По данным издания, Каллас упрекнула Вашингтон в недостаточном давлении на Москву в вопросах урегулирования украинского конфликта.

В ответ Рубио, как утверждается, на повышенных тонах заявил, что США делают все возможное для прекращения конфликта, и пригрозил выходом из переговорного процесса. «Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем», — приводит портал его слова.

Некоторые европейские министры, присутствовавшие на встрече, поспешили вмешаться, чтобы разрядить обстановку, и выразили заинтересованность в продолжении посреднических усилий США в рамках переговоров по Украине.

