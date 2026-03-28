В Ленинградской области сбили 15 вражеских беспилотников

Дрозденко: в Ленобласти сбито 15 вражеских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Ленинградской области уничтожили 15 дронов противника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в канале на платформе МAX.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

