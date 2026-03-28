Живой товар: выяснилась истинная цель визита Зеленского в Эр-Рияд

Глава киевского режима Владимир Зеленский торгует украинцами и, вероятно, отправился в Саудовскую Аравию, чтобы там заключить очередную сделку для отправки в страны Персидского залива подразделений ВСУ для участия в военных действиях. Таким мнением с aif.ru поделился член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Зеленский уже отправил три подразделения в разные страны Персидского залива. На Украине называют разные цифры — говорят, что это от 80 до 120 человек в каждой группе. Так Зеленский торгует людьми. И вопрос сейчас в том, чтобы таких подразделений стало больше. То есть чтобы украинские военнослужащие воевали на территории стран Персидского залива», — сказал Вакаров.
Как отметил эксперт, у Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов есть деньги, оружие, которое было закуплено в Соединенных Штатах Америки и у других стран мира, но у них нет живой силы.
«У них нет воинов. Они ведь купцы, финансисты. Поэтому Зеленский предлагает людей — это реальная тема, с которой он поехал, — сказал Вакаров. — Глава киевского режима предлагает поставку представителей Вооруженных сил Украины в страны Персидского залива, в первую очередь саудовцам, для того чтобы те воевали. А украинцы умеют воевать. Сейчас есть две армии в мире, которые умеют воевать — российская и украинская. Поэтому это товар, который Зеленский хочет продать».
Ранее Вакаров сообщил, что Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, чтобы отвлечь внимание от результативных ударов, которые были нанесены накануне по зданиям СБУ в Западной Украине. Как отметил эксперт, глава киевского режима блефует, пытаясь заключить в Эр-Рияде договор на поставку странам Персидского залива беспилотников-перехватчиков.