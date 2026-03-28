В Уганде заявили о якобы возможности захватить Тегеран за две недели

Глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба 27 марта заявил, что стране якобы хватило бы двух недель для того, чтобы захватить Тегеран.

Источник: AP 2024

«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).

Кайнеругаба 26 марта заявил, что Уганда сообщила о готовности присоединиться к войне против Ирана, если Израилю будет угрожать опасность или поражение. Он выразил благодарность Израилю за поддержку Уганды в 1980-х и 1990-х годах. По его словам, африканская страна сейчас может помочь дружескому государству.

