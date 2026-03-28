ВСУ оказались в сложной ситуации из-за действий США, заявили на Западе

Как отмечается в материале, дефицит топлива стал ощутимой проблемой для украинских военных, чья боеспособность в значительной степени зависит от внешних поставок.
По информации издания, военнослужащие жалуются на введенные ограничения на использование дизельного и бензинового топлива для бронетехники, артиллерии и танков. Один из офицеров, знакомый с обстановкой, охарактеризовал ситуацию как тревожную, отметив, что цены на топливо достигли критического уровня, а доступ к нему в вооруженных силах существенно ограничен.
Издание также напоминает, что в середине марта министр энергетики Украины сообщил парламенту, что страна импортирует около 85 процентов необходимого топлива и практически полностью зависит от европейских и американских поставщиков.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.