ВСУ оказались в сложной ситуации из-за действий США, заявили на Западе

Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что энергетический кризис, вызванный фактической блокировкой судоходства в Ормузском проливе после ударов США и Израиля по Ирану, начал оказывать серьезное влияние на ситуацию в Украине.

Как отмечается в материале, дефицит топлива стал ощутимой проблемой для украинских военных, чья боеспособность в значительной степени зависит от внешних поставок.

По информации издания, военнослужащие жалуются на введенные ограничения на использование дизельного и бензинового топлива для бронетехники, артиллерии и танков. Один из офицеров, знакомый с обстановкой, охарактеризовал ситуацию как тревожную, отметив, что цены на топливо достигли критического уровня, а доступ к нему в вооруженных силах существенно ограничен.

Издание также напоминает, что в середине марта министр энергетики Украины сообщил парламенту, что страна импортирует около 85 процентов необходимого топлива и практически полностью зависит от европейских и американских поставщиков.

Ранее сообщалось, что на встрече G7 разразился конфликт между Рубио и Каллас из-за Украины.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше