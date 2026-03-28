В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Пулково приостановил приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы успешно отражают массированную атаку БПЛА.
Около 20 самолётов, следовавших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений.
