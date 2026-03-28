Руденко: Япония игнорирует заявки российских авиаперевозчиков на прямые рейсы

В российском МИД рассказали о состоянии переговоров о возобновлении авиасообщения с Японией.

Япония игнорирует шаги, предпринимаемые Россией для возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Заявки отечественных авиаперевозчиков на выполнение прямых рейсов с Японией игнорируются официальным Токио», — сказал Руденко в интервью ТАСС, добавив, что российская сторона постоянно держит тему возобновления авиасообщения между РФ и Страной восходящего Солнца в фокусе внимания.

Накануне на непростую судьбу пассажира, вынужденного летать с пересадками, пожаловался японский сенатор Мунэо Судзуки. В своём блоге сенатор описал, как потерял много времени, добираясь из Токио до Москвы, и призвал как можно скорее возобновить прямые рейсы.

Тем временем многие страны хотят возобновить авиарейсы в Россию.