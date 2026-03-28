Руденко: Япония игнорирует заявки российских авиаперевозчиков на прямые рейсы

Япония игнорирует шаги, предпринимаемые Россией для возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Заявки отечественных авиаперевозчиков на выполнение прямых рейсов с Японией игнорируются официальным Токио», — сказал Руденко в интервью ТАСС, добавив, что российская сторона постоянно держит тему возобновления авиасообщения между РФ и Страной восходящего Солнца в фокусе внимания.
Накануне на непростую судьбу пассажира, вынужденного летать с пересадками, пожаловался японский сенатор Мунэо Судзуки. В своём блоге сенатор описал, как потерял много времени, добираясь из Токио до Москвы, и призвал как можно скорее возобновить прямые рейсы.
Тем временем многие страны хотят возобновить авиарейсы в Россию.