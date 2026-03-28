Тайна первых леди: о чем шептались Мелания Трамп и Брижит Макрон

Саммит Be Best в Вашингтоне, посвященный искусственному интеллекту и образованию, преподнес публике не только технологические новинки, но и яркий психологический спектакль.
В центре внимания оказались первые леди — Мелания Трамп и Брижит Макрон. Их беглое общение на фоне человекоподобного робота, попавшее на камеры, вызвало бурную реакцию в Сети и породило множество вопросов. О чем на самом деле говорили женщины и что скрывается за их жестами — разбирался aif.ru вместе с экспертом по психологической безопасности.
Тайный диалог: от «безумных глаз» до «зла».
Поводом для обсуждения стала не только невербальная коммуникация, но и вербальная, расшифрованная британским экспертом по чтению по губам Николой Хиклинг. Материал из The Mirror US перевел aif.ru.
Беседа завязалась спонтанно, когда перед женщинами провели человекоподобного робота. Мелания Трамп, проявив инициативу, спросила: «Привет, как дела?». Ответ Брижит Макрон оказался неожиданным: «Глаза немного безумные». Реакция первой леди США была мгновенной и эмоциональной: «Это зло, вау, это совсем другой уровень, не так ли?».
После этого обмена репликами Мелания быстро переключилась на официальную повестку, обратившись к гостям с приветственной речью, где призвала создавать региональные сети и развивать навыки для «стремительно меняющегося мира».
Однако осадок от их короткого диалога остался: показалось ли первой леди, что робот — это «зло», или это была метафора, понятная лишь двум женщинам?
Холодный протокол: мнение психолога.
Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав видеокадры, призвал не искать в этом эпизоде личной неприязни. По его словам, общение первых леди не выходит за рамки жесткого дипломатического регламента.
«По этим кадрам можно осторожно говорить лишь о разных стратегиях поведения, а не о “любви/ненависти” между первыми леди, — пояснил эксперт в беседе с aif.ru. — Внешне Мелания демонстративно собрана, экономична в жестах и дистанцирована, тогда как Брижит более экспансивна, активно вступает в контакт и как бы “заполняет” пространство».
Панкратов подчеркивает, что их отношение друг к другу производит впечатление вежливой, выверенной дипломатической корректности. «Заметной конкуренции или симпатии “подружкиного” уровня не видно, есть холодный протокол с обеих сторон», — резюмирует психолог.
Почему Брижит «сжимается» рядом с Меланией?
Пользователи Сети обратили внимание еще на одну деталь: супруга французского президента визуально выглядела неуверенно, словно пыталась занять меньше места. Многие предположили, что Брижит чувствует себя недостойно или испытывает тревогу на фоне статной Мелании Трамп.
Однако эксперт предложил более прозаичное, но при этом психологически точное объяснение. Разница в росте между женщинами составляет 12 сантиметров (168 см у Брижит против 180 см у Мелании). Это, по мнению Панкратова, диктует свою пластику.
«Бриджит Макрон на видео действительно периодически “схлопывается” корпусом и плечами рядом с Меланией, но это выглядит скорее как привычка компенсировать разницу в росте и попытка вписаться в кадр, а не как подсознательный страх или подчиненность», — пояснил Руслан Панкратов.
Таким образом эксперт подтвердил наблюдение зрителей о тревоге, заниженной самооценкек и инстинктивном желании соответствовать статусу и ожиданиям.