Россиян предупредили, с какими опасными растениями можно столкнуться весной

Весной природа пробуждается и среди первых цветов появляются не только красивые, но и опасные растения, предупредила в беседе с RT доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
«Например, лютик едкий радует глаз яркими жёлтыми цветами, но его сок содержит протоанемонин — вещество, вызывающее ожоги на коже и раздражение слизистых. Ветреница дубравная— нежный белый цветок, в тканях которого присутствуют ранункулин и анемонин, способные вызвать отравление при случайном употреблении. Волчеягодник — один из самых опасных кустарников: его ягоды и кора содержат дафнин и мезереин — смертельно ядовитые соединения», — рассказала эксперт.
Она добавила, что ландыши известны своим нежным ароматом и белыми цветами, но все части растения ядовиты, особенно ягоды.
«В них содержатся сердечные гликозиды (конваллатоксин, конваллозид), которые могут вызвать тяжёлые нарушения работы сердца. Вороний глаз — растение с четырьмя крупными листьями и одной чёрной ягодой посередине, которая очень опасна для здоровья из-за высокого содержания сапонинов и паристатина. Белладонна, или красавка, привлекает фиолетовыми цветками и блестящими чёрными ягодами, но её сок и плоды содержат тропановые алкалоиды (атропин, скополамин), блокирующие работу нервной системы», — предостерегла специалист.
По её словам, важно помнить, что красота весенних растений бывает обманчива.
«Не стоит трогать или пробовать незнакомые цветы и ягоды, чтобы не навредить своему здоровью», — заключила Слынько.
