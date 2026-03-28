Кадровые изменения произошли в полиции Иркутской области

Начальник ГУ МВД по Иркутской области Дмитрий Ильичев представил новых руководителей подразделений регионального главка и отдела в Тулунском районе, сообщают в пресс-службе ведомства.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции возглавил полковник полиции Олег Савин. За плечами офицера — более 30 лет службы. 11 лет он руководил Межмуниципальным управлением «Иркутское», а с 2011 по 2015 год — УМВД по Ангарскому городскому округу. Савин — ветеран боевых действий, неоднократно отмечен ведомственными наградами.
Центр информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД теперь возглавляет подполковник внутренней службы Денис Изосин. Он служит в этом подразделении 17 лет, имеет награды за работу в особых условиях.
Начальником МО МВД России «Тулунский» назначен подполковник полиции Юрий Коростилев. В органах он с 2003 года: начинал оперуполномоченным, затем занимал руководящие посты в МУ МВД «Иркутское», а последнее время руководил отделом полиции № 5 в Иркутске.
