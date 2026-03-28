Кадровые изменения произошли в полиции Иркутской области

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции возглавил полковник полиции Олег Савин. За плечами офицера — более 30 лет службы. 11 лет он руководил Межмуниципальным управлением «Иркутское», а с 2011 по 2015 год — УМВД по Ангарскому городскому округу. Савин — ветеран боевых действий, неоднократно отмечен ведомственными наградами.