В аэропортах Волгограда, Иваново, Пскова и Саратова ограничили полёты

Сразу несколько российских аэропортов временно приостановили обслуживание рейсов на прибытие и отправление.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры затронули аэропорты в Волгограде, Иваново (Южный), Пскове, Саратове (Гагарин).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении.

Ранее аэропорт Пулково приостановил приём и выпуск самолётов.

Около 20 самолётов, следовавших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений.