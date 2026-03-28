В аэропортах Волгограда, Иваново, Пскова и Саратова ограничили полёты

Сразу несколько российских аэропортов временно приостановили обслуживание рейсов на прибытие и отправление.
Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничительные меры затронули аэропорты в Волгограде, Иваново (Южный), Пскове, Саратове (Гагарин).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении.
Ранее аэропорт Пулково приостановил приём и выпуск самолётов.
Около 20 самолётов, следовавших в аэропорт Пулково, ушли на запасные аэродромы после введённых ограничений.