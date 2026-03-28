Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Личный интерес: вскрыт тайный повод визита Зеленского в Саудовскую Аравию

В странах Персидского залива у Зеленского есть личный интерес. Политолог Вакаров прокомментировал поездку главы киевского режима в Саудовскую Аравию.

Источник: Аргументы и факты

У Владимира Зеленского в странах Персидского залива есть свой личный интерес. Так член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru прокомментировал визит главы киевского режима в Саудовскую Аравию.

«Я не знаю насчет именно Саудовской Аравии, но то, что страны ближневосточного региона — самое “сладкое” место для Зеленского, это факт», — сказал Вакаров.

Политолог вспомнил, что один из первых визитов главы киевского режима в 2019 году, между первым и вторым туром президентских выборов, был в Турцию. Затем еще было несколько поездок в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

«И это были не просто официальные поездки. Зеленский там отмечает дни рождения, там часто находится его жена. Его родители живут не в Израиле и не в Украине, а именно в Дубае. Это прямое доказательство того, что у Зеленского есть и личный интерес. То есть он там свой человек», — подытожил Вакаров.

Ранее Вакаров сообщил, что Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, чтобы отвлечь внимание от результативных ударов, которые были нанесены накануне по зданиям СБУ в Западной Украине. Как отметил эксперт, глава киевского режима блефует, пытаясь заключить в Эр-Рияде договор на поставку странам Персидского залива беспилотников-перехватчиков.