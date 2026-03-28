У Владимира Зеленского в странах Персидского залива есть свой личный интерес. Так член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru прокомментировал визит главы киевского режима в Саудовскую Аравию.
«Я не знаю насчет именно Саудовской Аравии, но то, что страны ближневосточного региона — самое “сладкое” место для Зеленского, это факт», — сказал Вакаров.
Политолог вспомнил, что один из первых визитов главы киевского режима в 2019 году, между первым и вторым туром президентских выборов, был в Турцию. Затем еще было несколько поездок в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Ранее Вакаров сообщил, что Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, чтобы отвлечь внимание от результативных ударов, которые были нанесены накануне по зданиям СБУ в Западной Украине. Как отметил эксперт, глава киевского режима блефует, пытаясь заключить в Эр-Рияде договор на поставку странам Персидского залива беспилотников-перехватчиков.