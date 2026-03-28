Taipei Times: Тайвань просит США перенести срок оплаты за поставку РСЗО HIMARS

ГОНКОНГ, 28 марта. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня обратилось к США с просьбой перенести крайний срок оплаты по первому траншу за американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, продажа которых острову уже была одобрена Вашингтоном. Как сообщает газета Taipei Times, просьба объясняется тем, что финансирование этих систем «пока остается под вопросом».
По данным издания, «ведомство получило указание добиваться одобрения США на отсрочку платежа». Но проблема в том, что даже если отсрочка будет предоставлена, Тайвань «все равно не сможет произвести оплату до тех пор, пока Законодательный юань (однопалатный парламент острова — прим. ТАСС) не примет специальный законопроект об оборонном бюджете», подчеркивает газета.
Стоимость заказанных Тайбэем систем HIMARS оценивается в $4,05 млрд. Власти острова пока не сообщают, какой процент от этой суммы должен быть выплачен в первом транше.
Ранее Исполнительный юань Тайваня (высший орган исполнительной власти) предложил законодателям на рассмотрение специальный оборонный бюджет в размере 1,25 триллиона тайваньских долларов (порядка $40 миллиардов) для покрытия расходов на приобретение отечественных и зарубежных систем вооружения в течение следующих восьми лет. Однако оппозиционные партии сочли эту сумму слишком высокой, оппозиция добилась того, что пока одобрено только 400 млрд тайваньских долларов на закупку оружия. Обсуждение других позиций этого бюджета еще продолжается.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие.