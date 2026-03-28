Трамп фактически поставил вопрос о прекращении ассигнований в бюджет НАТО

Выступая 27 марта на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), он в очередной раз подверг партнеров в Североатлантическом альянсе резкой критике за отказ поддержать американо-израильскую военную операцию против Ирана. «Однако, думаю, огромнейшей ошибкой было то, что НАТО просто не проявила готовность оказать поддержку. Они просто не проявили готовность оказать поддержку. Это сэкономит много денег Соединенным Штатам. Потому что мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО. Сотни… Защищая их. И мы бы всегда проявляли готовность оказать им поддержку. Но теперь, учитывая их действия, полагаю, что мы не обязаны это делать, разве нет?» — заявил глава Белого дома.
«Это звучит как важная новость. Это важная новость? Думаю, мы только что услышали важную новость. Но таков факт. Я спрашиваю, почему мы должны проявлять готовность оказать им поддержку, если они этого не делают», — подчеркнул глава администрации США. Тем не менее он не пояснил, что на практике означают эти его высказывания.
«Считаю, что НАТО совершила ужасную ошибку», — сказал далее Трамп. «Когда отказалась посылать небольшой объем вооружений, просто признать, что мы (США — прим. ТАСС) делаем для мира, сражаясь с Ираном», — утверждал президент.
«Я никогда не рассматривал эту [операцию] как очень рискованную. Никогда не думал, что есть большой риск», — отметил при этом Трамп. Однако, признал он, войны непредсказуемы, и зачастую страны, которые, как казалось сначала, должны были одержать победу в конкретно взятой кампании, терпят поражение.
США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли бывший в тот момент верховным лидером Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.