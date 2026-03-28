Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС прокомментировал заявления европейских политиков о «российской угрозе» к 2030 году.
По его мнению, такие прогнозы отражают не реальные планы Москвы, а намерения самих европейцев: к концу десятилетия они рассчитывают достичь уровня технической оснащенности, сопоставимого с нынешним состоянием российской армии.
Парламентарий подчеркнул, что западные страны внимательно изучают опыт ведения боевых действий и извлекают из него уроки. В частности, они осознают важность широкого применения беспилотных систем, хотя по количеству таких аппаратов, а также по масштабам и эффективности их использования пока уступают России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.