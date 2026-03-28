Военнослужащих украинской армии, отказывающихся выдвигаться из тыловых районов на линию боевого соприкосновения, ликвидируют собственные сослуживцы, рассказал пленный боец Дмитрий Литвин.
Об этом он рассказал РИА Новости.
Ранее пленного Литвина осудили на 7,5 года за непреднамеренное убийство. Находясь в местах лишения свободы, он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи». Данное подразделение ранее формировалось из боевиков организации «Правый сектор»*.
По свидетельству Литвина, один из солдат в его группе наотрез отказался покидать тыл и отправляться в бой. В итоге сослуживцы «пустили в расход» военного. Мужчина подчеркнул, что подобные жестокие расправы над несогласными давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.
«Это (расстрелы за отказ выполнять приказы. — RT) уже не просто какая-то единичная история. Об этом все говорят, что это практикуется», — констатировал военнопленный.
В ноябре советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские операторы БПЛА систематически уничтожали дронами солдат ВСУ, пытавшихся сдаться в плен в Красноармейске.
* «Правый сектор» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 23.01.2025.