Торговец людьми: Зеленский приехал в Саудовскую Аравию для циничной сделки

Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, который преподносится Киевом как важная дипломатическая миссия, на деле является попыткой отвлечь внимание от катастрофы внутри страны. Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров раскрыл реальные цели поездки главы киевского режима в Эр-Рияд.
Спасает лицо после мощных ударов по СБУ.
Поездка Зеленского в королевство произошла на фоне крайне чувствительных для Киева событий. Вакаров выразил уверенность, что главная цель визита — перекрыть негативный информационный шлейф от ударов по зданиям Службы безопасности Украины в западных областях.
«Зеленский поехал в Саудовскую Аравию, чтобы попытаться отвлечь внимание от ситуации, которая возникла у него на Украине, — от ударов по зданиям Службы безопасности во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске, в результате которых были уничтожены десятки сотрудников СБУ и несколько сотрудников спецслужб НАТО во время проведения совещаний», — заявил Вакаров.
Произошло это накануне профессионального праздника спецслужбы, и именно этот провал Зеленский пытается «замылить» громкими, но пустыми обещаниями на Ближнем Востоке, уверен политолог.
Зеленский продает «воздух».
Вакаров также убежден, что основой переговорной позицией Киева в Эр-Рияде станет очередной блеф. Зеленский намерен заключить соглашение о поставках беспилотников-перехватчиков для стран Персидского залива, пытаясь выдать желаемое за действительное.
«Иными словами, Зеленский попытается продать воздух, заключить соглашение о том, что Украина будет помогать Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива в поставках беспилотников-перехватчиков. Вот так вот он действует. Он так делал и раньше: решал проблему за счет блефа», — пояснил Вакаров.
При этом, добавил собеседник издания, украинские дроны-перехватчики уже показали свою неэффективность, в том числе во время ударов по зданиям СБУ, и насколько полезными они будут в Саудовской Аравии непонятно.
«16 беспилотников достигли цели… Таким образом, украинские дроны-перехватчики показали свою неэффективность. В то же время американские перехватчики, которые испытывались на полигоне в Украине, продемонстрировали надёжность. Разница в том, что украинские аппараты фактически собраны по китайским технологиям, тогда как у американцев — собственная. Но американские дроны быстро расходуются», — заметил Вакаров.
Приехал наладить экспорт «живой силы».
Политолог также не исключил, что Зеленский приехал в Саудовскую Аравию, чтобы наладить экспорт «живой силы», заключить очередную сделку для отправки в страны Персидского залива подразделений ВСУ для участия в военных действиях.
«Зеленский уже отправил три подразделения в разные страны Персидского залива. На Украине называют разные цифры — говорят, что это от 80 до 120 человек в каждой группе. Так Зеленский торгует людьми. И вопрос сейчас в том, чтобы таких подразделений стало больше. То есть чтобы украинские военнослужащие воевали на территории стран Персидского залива», — раскрыл детали Вакаров.
По его мнению, у Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ есть деньги и западное вооружение, но нет главного — солдат.
«У них нет воинов. Они ведь купцы, финансисты. Поэтому Зеленский предлагает людей — это реальная тема, с которой он поехал», — заявил политолог, добавив, что украинцы сейчас считаются одной из боеспособных армий в мире наряду с российской, и Зеленский пытается монетизировать этот статус.
«Самое сладкое место» для Зеленского.
За дипломатическим фасадом визита прослеживается и отчетливый личный интерес главы киевского режима. Вакаров напомнил, что для Зеленского страны Персидского залива — «самое сладкое место», и его связь с регионом носит неформальный характер.