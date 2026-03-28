Эксперт по жестам увидел тайный смысл встречи Мелании Трамп и Брижит Макрон

Первая леди США Мелания Трамп на встрече с супругой президента Франции Брижит Макрон в рамках саммита Be Best в Вашингтоне сохраняла дистанцию и была экономична в жестах, сообщил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Напомним, Трамп и Макрон бегло пообщались во время второго дня саммита по искусственному интеллекту и образованию Be Best в Вашингтоне. Британский эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала их тайный разговор.
Уточняется, что беседа завязалась, когда перед ними прошел человекоподобный робот.
«Привет, как дела?», — начала Трамп. Макрон ответила: «Глаза немного безумные», на что первая леди США заявила: «Это зло, вау, это совсем другой уровень, не так ли?».
Панкратов, комментируя эти кадры, отметил, что общение первых леди не выходит за рамки холодного протокола.
«По этим кадрам можно осторожно говорить лишь о разных стратегиях поведения, а не о “любви/ненависти” между первыми леди. Внешне Мелания демонстративно собрана, экономична в жестах и дистанцирована, тогда как Брижит более экспансивна, активно вступает в контакт и как бы “заполняет” пространство. Их отношение друг к другу производит впечатление вежливой, выверенной дипломатической корректности: заметной конкуренции или симпатии “подружкиного” уровня не видно, есть холодный протокол с обеих сторон», — пояснил эксперт.
Пользователи Сети при этом заметили, что Брижит Макрон словно сжимается рядом с Меланией Трамп и чувствует себя недостойной первой леди США.
