США могут лишить страны НАТО защиты, заявили в Британии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра обязательств по защите тех союзников по НАТО, которые не достигнут целевого показателя оборонных расходов в 5% от ВВП.
Как сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, в Вашингтоне обсуждается несколько вариантов давления на страны альянса, не выполняющих финансовые обязательства.
Среди возможных мер — лишение таких государств права активировать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, замораживание их участия в обсуждении расширения альянса, отстранение от совместных военных учений, а также вывод американских войск из Германии.
По информации издания, Трамп начал прорабатывать эти варианты после того, как союзники по НАТО отказались направить свои корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Источник подчеркнул, что страны, которые не вносят вклад в общую безопасность, не должны иметь права голоса по вопросам будущих расходов.
Пока эти предложения не были официально представлены в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как отмечает газета, поскольку любые решения в НАТО принимаются консенсусом, официальное выдвижение таких инициатив может привести к серьезным внутренним противоречиям в организации.
Напомним, что на саммите НАТО в Гааге в прошлом году было согласовано увеличение военных расходов стран-членов до 5% ВВП к 2035 году. В эту сумму включены 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры, а также военные поставки Украине. Против повышения расходов тогда выступила Испания.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в помощи странам НАТО.
