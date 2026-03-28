США могут лишить страны НАТО защиты, заявили в Британии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра обязательств по защите тех союзников по НАТО, которые не достигнут целевого показателя оборонных расходов в 5% от ВВП.

Как сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, в Вашингтоне обсуждается несколько вариантов давления на страны альянса, не выполняющих финансовые обязательства.

Среди возможных мер — лишение таких государств права активировать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, замораживание их участия в обсуждении расширения альянса, отстранение от совместных военных учений, а также вывод американских войск из Германии.

По информации издания, Трамп начал прорабатывать эти варианты после того, как союзники по НАТО отказались направить свои корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Источник подчеркнул, что страны, которые не вносят вклад в общую безопасность, не должны иметь права голоса по вопросам будущих расходов.

Пока эти предложения не были официально представлены в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как отмечает газета, поскольку любые решения в НАТО принимаются консенсусом, официальное выдвижение таких инициатив может привести к серьезным внутренним противоречиям в организации.

Напомним, что на саммите НАТО в Гааге в прошлом году было согласовано увеличение военных расходов стран-членов до 5% ВВП к 2035 году. В эту сумму включены 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры, а также военные поставки Украине. Против повышения расходов тогда выступила Испания.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в помощи странам НАТО.

