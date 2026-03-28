Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц высмеял возможности Парижа по миссии в Ормузском проливе

Мерц с иронией отреагировал на сообщения о возможной отправке французской военно-морской миссии в район Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц с иронией отреагировал на сообщения о возможной отправке французской военно-морской миссии в район Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. По его мнению, подобные инициативы Парижа зачастую звучат более масштабно на этапе заявлений, чем оказываются на практике.

Свои комментарии он сделал в ходе дискуссии, организованной изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, где обсуждались планы Франции по направлению кораблей в стратегически важный регион. Мерц также отметил, что у Франции имеется авианосец, который в настоящее время задействован в Средиземном море.

Немецкий канцлер подчеркнул, что реальные возможности обеспечения стабильности и безопасности в подобных зонах, скорее всего, возможны только при совместных усилиях. Он добавил, что европейским странам необходимо трезво оценивать свои военные ресурсы и открыто говорить о своих реальных возможностях.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил дружественным странам проход через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше