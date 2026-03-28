Мерц высмеял возможности Парижа по миссии в Ормузском проливе

Канцлер Германии Фридрих Мерц с иронией отреагировал на сообщения о возможной отправке французской военно-морской миссии в район Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. По его мнению, подобные инициативы Парижа зачастую звучат более масштабно на этапе заявлений, чем оказываются на практике.
Свои комментарии он сделал в ходе дискуссии, организованной изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, где обсуждались планы Франции по направлению кораблей в стратегически важный регион. Мерц также отметил, что у Франции имеется авианосец, который в настоящее время задействован в Средиземном море.
Немецкий канцлер подчеркнул, что реальные возможности обеспечения стабильности и безопасности в подобных зонах, скорее всего, возможны только при совместных усилиях. Он добавил, что европейским странам необходимо трезво оценивать свои военные ресурсы и открыто говорить о своих реальных возможностях.
Ранее сообщалось, что Иран разрешил дружественным странам проход через Ормузский пролив.