Боец Ник: «Молниям» удается обходить украинские средства РЭБ в районе Орехова

Расчеты «Молний» действуют в составе четырех человек. «Противник, конечно, пытается нас выявить, летает на FPV-дронах, [дронах-] разведчиках, мониторит. В это время работа прекращается. Выжидаем, пока улетит. И при первой возможности вылетаем по нашей заданной цели», — отметил Ник. Он добавил, что для противодействия украинским беспилотникам бойцы берут на задачи ружья. В борьбе с дронами, по его словам, также хорошо себя зарекомендовали гладкоствольные карабины «Вепрь».