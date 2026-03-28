Боец Ник: «Молниям» удается обходить украинские средства РЭБ в районе Орехова

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов самолетного типа «Молния-2» поражают цели в Орехове Запорожской области несмотря на системы РЭБ противника. Об этом рассказал ТАСС оператор беспилотных систем 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» с позывным Ник.
«Стараемся уходить от РЭБ благодаря автоматическому режиму. Он [беспилотник] дальше пролетает, связь восстанавливается — продолжаем работу», — сказал Ник.
Расчеты «Молний» действуют в составе четырех человек. «Противник, конечно, пытается нас выявить, летает на FPV-дронах, [дронах-] разведчиках, мониторит. В это время работа прекращается. Выжидаем, пока улетит. И при первой возможности вылетаем по нашей заданной цели», — отметил Ник. Он добавил, что для противодействия украинским беспилотникам бойцы берут на задачи ружья. В борьбе с дронами, по его словам, также хорошо себя зарекомендовали гладкоствольные карабины «Вепрь».