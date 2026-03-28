ABC: в Вашингтоне неприятный запах в диспетчерской парализовал работу аэропортов

Воздушное движение в аэропортах Вашингтона закрывали второй раз за последние 14 дней. Причиной этому послужил неприятных запах в диспетчерском центре.
Такую информацию приводит американский телеканал ABC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
«Инцидент привёл к приостановке полётов, рейсы были задержаны или приостановлены на длительные периоды», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о диспетчере нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, которого отстранили от работы после столкновения самолёта с машинами.