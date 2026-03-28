МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана

Кабулов: Афганистан и Пакистан не запрашивали помощь у России в урегулировании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия по-прежнему готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта между Афганистаном и Пакистаном, но обращений с такими просьбами от сторон не поступало, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

«Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало», — сказал Кабулов.

Он отметил, что перспективы урегулирования полностью зависят от Кабула и Исламабада.

«Судя по недавним шагам, нацеленным на деэскалацию противоборства, включая попытку приостановки боевых действий на период Ураза-байрама, в Исламабаде и Кабуле в целом осознают бесперспективность вооруженной конфронтации», — добавил дипломат.

Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об «открытой войне» с Афганистаном.

Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.

