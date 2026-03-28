Журова раскрыла, какие вопросы обсуждали депутаты Госдумы в США

Депутат Государственной думы, член российской делегации парламентариев в США Светлана Журова рассказала aif.ru, какие вопросы обсуждались на встрече с американскими конгрессменами.
Напомним, делегация Госдумы прибыла в Соединенные Штаты по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны.
«Прошла достаточно представительная встреча, в том числе со стороны Конгресса. Был ряд конгрессменов — и Республиканской партии, и Демократической, что, кстати, тоже говорит о том, что интерес к встрече с нами был. И, кстати, как раз именно демократ сказал о том, что если мы внутри двухпартийной системы в Америке можем и должны договариваться о каких-то моментах друг с другом, то также и Россия, и США тоже, скажем, обречены на то, чтобы договариваться как суперсверхдержавы», — отметила Журова.
Депутат констатировала: американская сторона действительно хочет контактировать с представителями РФ, даже несмотря на то, что многие из тех, кто присутствовал на встрече, не полностью поддерживают политику РФ, связанную с Украиной.
«Американские конгрессмены говорят о том, что надо разговаривать, надо делиться позициями, озвучивать их и всё-таки пытаться найти точки соприкосновения для того, чтобы мирное урегулирование состоялось», — обозначила Журова.
На встрече, по ее словам, кроме украинского вопроса, поднималась тема дипломатической собственности и возвращения дипломатов.
«Например, стоял вопрос по нашей дипломатической собственности, по возвращению дипломатов — как с американской стороны, так и с нашей. Обсуждалось, как это должно произойти. Здесь главное — соблюсти синхронность. Думаю, что через пару месяцев, возможно, когда конгрессмены приедут в Москву, на какие-то из поставленных вопросов им ответить объективно всё равно придется. Как-то озвучить, что им за это время удалось узнать и каких результатов достигнуть», — сказала Журова.
Кроме того, депутат в ходе встречи поставила вопрос о полноценном участии России в Олимпиаде.
«Америка как организатор Олимпиады через два года может ставить эти вопросы перед МОК и помогать нам, например, если будет голосование в Конгрессе. Также я поднимала вопрос о возможности законодательной инициативы (или помощи конгрессменов) по созданию особого визового режима для болельщиков, которые хотят поехать на чемпионат мира по футболу. Ведь нашим болельщикам крайне сложно получить визы, а интерес к ЧМ в России высок», — сказала Журова.
Также обсуждался вопрос возобновления обмена студентами — пока не массово, а хотя бы точечно между конкретными университетами.
«Мы прилетели в Вашингтон, на уровне парламентской дипломатии давно таких контактов не было. Очень давно, больше 20 лет. Весь мир, в принципе, замирает и смотрит, что из этого получится. И сейчас вопрос не только про нашу встречу, а в целом. Потому что мир боится начала Третьей мировой войны. Поэтому понятно, что любые переговоры России и Америки так или иначе могут успокоить многих — начиная от экономических нюансов и заканчивая политическими», — подытожила Журова.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что визит делегации Госдумы в США является историческим.
Как сообщалось, в Кремле поддерживают любые формы возобновления диалога с США. По словам Дмитрия Пескова, такие контакты отвечают интересам обеих стран, а взаимодействие по ряду направлений, включая украинскую повестку, продолжается.