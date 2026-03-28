МИД России поддержит экстрадированных в США Ивина и Ольшанского

Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам, переданным американским властям правоохранительными органами Болгарии, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, несмотря на дипломатические усилия, избежать выдачи Сергея Ивина и Олега Ольшанского не удалось. 26 марта София официально передала мужчин американской юстиции.

Теперь отстаиванием интересов соотечественников займутся профильные росзагранучреждения на территории США.

«В рамках своей компетенции продолжим делать всё возможное для облегчения судьбы росграждан и их скорейшего возвращения на родину», — подчеркнули дипломаты.

Ранее в МИД сообщили, что Москва официально обращалась к Софии с просьбой отказаться от планов по передаче двух фигурантов уголовного дела американским властям.

Ольшанский и Ивин были арестованы в Болгарии по запросу США.

