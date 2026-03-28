Евросоюз поступил неразумно, отказавшись от надёжных поставок российских энергоносителей по приемлемым ценам. На это указал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Европа ввела ограничений больше, чем в самые мрачные времена коммунизма, и посредством НКО разрушила свое общество, проводила неразумную политику по вопросу энергоносителей, исключив очень дешевые энергоносители из России. Европа сейчас оказалась в такой позиции, что платит за энергоносители гораздо больше», — сказал Додик РИА Новости.
Ранее глава Shell Ваэль Саван сделал прогноз, что Европа в следующем месяце может столкнуться с нехваткой топлива из-за последствий кризиса на Ближнем Востоке.
В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу могут ждать энергетические меры, сравнимые с ограничениями в период пандемии COVID-19.
Тем временем президент РФ Владимир Путин указал на то, что отношения России и Европы в настоящий момент переживают глубокий кризис, и вина лежит не на Москве.