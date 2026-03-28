Панкратов сказал, почему Брижит Макрон сжалась на встрече с Меланией Трамп

Супруга французского президента Брижит Макрон на встрече с первой леди США Меланией Трамп сжималась, чтобы компенсировать разницу в росте, сообщил aif.ru врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Напомним, Трамп и Макрон бегло пообщались во время второго дня саммита по искусственному интеллекту и образованию Be Best в Вашингтоне. Британский эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала их тайный разговор.
Когда перед первыми леди прошел человекоподобный робот, Мелания Трамп спросила, как у Брижит дела, а та, в свою очередь, сказала, что у робота безумные глаза.
Панкратов отметил, что Макрон и Трамп во время беседы держались на дистанции друг от друга. Пользователи Сети, однако, заметили еще одну деталь: Брижит на кадрах словно сжималась рядом с Меланием, она держалась неуверенно и пыталась скрыть свою тревогу.
«Бриджит Макрон на видео действительно периодически “схлопывается” корпусом и плечами рядом с Меланией, но это выглядит скорее как привычка компенсировать разницу в росте и попытка вписаться в кадр, а не как подсознательный страх или подчиненность», — пояснил Панкратов.
Примечательно, что рост Брижит Макрон 168 см, а Мелании Трамп — 180 см.
