МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинская 159-я отдельная механизированная бригада понесла значительные потери после ударов по их расположениям в поселке Печенеги Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север». По данным Минобороны, в совокупности за неделю противник потерял в зоне их ответственности более 2900 солдат, пять танков, 42 боевые бронированные машины, 252 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 66 складов боеприпасов и материальных средств.