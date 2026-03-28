Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА и ракеты в двух районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и ракету в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется,» — добавил Слюсарь.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом.
