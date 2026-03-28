Эколог объяснила, как изменение климата влияет на садоводов

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Потепление климата за последние 30 лет в регионах центра России на четыре дня увеличило период вегетации, то есть время роста и развития растений, рассказала РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.
Гусева рассказала, что за последние 30 с лишним лет средняя годовая температура в центре России повысилась на 1,2−1,5℃. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9−3,5℃, а июля — только на 0,8−1,6℃.
«В связи с повышением среднегодовых температур увеличивается продолжительность вегетационного периода — так называется переход среднесуточных температур отметки +5℃. Для Ярославля увеличение периода вегетации составило четыре дня — теперь он начинается на два дня раньше и заканчивается на два дня позже», — сообщила ученый.
Она отметила, если говорить о влиянии изменения климата на жизнь людей, то для центральной России это, во-первых, не очень ощутимо, а во-вторых, это влияние скорее положительное, чем отрицательное.
«Удлиняется период вегетации — времени роста и развития растений, и это хорошо всем садоводам и огородникам. Становится короче отопительный сезон, удлиняется период проведения строительных работ», — пояснила Гусева.
О влиянии на сельхозкультуры однозначно говорить сложно, добавила ученый. «С одной стороны, температура повышается, и это хорошо, но с другой — уменьшается количество осадков при том, что испарение усиливается. Для одних культур такие изменения неблагоприятны, для других, может быть, и наоборот. К тому же на урожай влияют и другие факторы», — рассказала эколог.