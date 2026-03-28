Ребёнок погиб при атаке дронов на Ярославскую область

Массированный налёт вражеских БПЛА привёл к жертвам среди мирного населения и повреждениям гражданской инфраструктуры в Ярославской области.
Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Дежурные средства противовоздушной обороны совместно со специалистами по радиоэлектронной борьбе перехватили и нейтрализовали более 30 воздушных целей. В результате падения обломков зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и одного торгового объекта.
Во время атаки в одном из частных домовладений погиб несовершеннолетний. Его родители получили серьёзные ранения и были экстренно госпитализированы в тяжёлом состоянии. Кроме того, пострадала жительница соседнего участка.
Граждан призвали ни в коем случае не трогать упавшие фрагменты БПЛА и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении подозрительных обломков следует немедленно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. В регионе сохраняется угроза новых ударов.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности», — констатировал Евраев.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом.