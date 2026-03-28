Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребёнок погиб при атаке дронов на Ярославскую область

Массированный налёт вражеских БПЛА привёл к жертвам среди мирного населения и повреждениям гражданской инфраструктуры в Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Дежурные средства противовоздушной обороны совместно со специалистами по радиоэлектронной борьбе перехватили и нейтрализовали более 30 воздушных целей. В результате падения обломков зафиксированы повреждения нескольких жилых домов и одного торгового объекта.

Во время атаки в одном из частных домовладений погиб несовершеннолетний. Его родители получили серьёзные ранения и были экстренно госпитализированы в тяжёлом состоянии. Кроме того, пострадала жительница соседнего участка.

Граждан призвали ни в коем случае не трогать упавшие фрагменты БПЛА и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. При обнаружении подозрительных обломков следует немедленно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. В регионе сохраняется угроза новых ударов.

«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности», — констатировал Евраев.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом.

