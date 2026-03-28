Экс-советник Трампа рассказал, когда закончится конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США — ред.) мы получим окончательное соглашение», — считает Пападопулос.
По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа, для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик.
Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.