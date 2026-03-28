Более 30 БПЛА уничтожены в Ярославской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 30 вражеских беспилотников нейтрализовано в ходе отражения атаки на Ярославскую область, БПЛА повредили несколько жилых домов и торговый объект, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославской области отражена атака — силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», — написал он в канале на платформе Max.
