Более 30 БПЛА уничтожены в Ярославской области

Евраев: силы ПВО уничтожили более 30 дронов ВСУ в Ярославской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 30 вражеских беспилотников нейтрализовано в ходе отражения атаки на Ярославскую область, БПЛА повредили несколько жилых домов и торговый объект, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В Ярославской области отражена атака — силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», — написал он в канале на платформе Max.

