Журова: планируется ответный визит конгрессменов США в Москву

Американские конгрессмены могут приехать в Москву с ответным визитом, сообщила депутат Госдумы Журова.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессмены США могут посетить Москву с ответным визитом, сообщила aif.ru депутат Государственной думы Светлана Журова.

Напомним, ранее в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны прибыла делегация из пяти депутатов Госдумы: Вячеслава Никонова, Бориса Чернышова, Светланы Журовой и Михаила Делягина. Парламентарии провели встречу с американскими коллегами из Республиканской и Демократической партий.

«Планируется ответная поездка Луны с коллегами в Москву. По крайней мере, мы этот вопрос обсудили, и они, в принципе, тоже его прорабатывают», — сказала Журова.

При этом депутат отметила, что для организации визита в РФ американской стороны потребуется решить некоторые бюрократические вопросы.

«На Луну не наложены российские санкции, потому что она избралась не так давно, а вот другие ее коллеги, которые, наверное, захотят поехать в Россию, могут оказаться под санкциями. В США их можно приостановить на время, запустив людей в страну, и при их отъезде снова возобновить, в России же санкции нужно снимать полностью. Поэтому эти вопросы требуют определённой бюрократической проработки. И мы говорили об этом на встрече. Важно, что диалог есть», — подытожила Журова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что визит делегации Госдумы в США является историческим.

Как сообщалось, в Кремле поддерживают любые формы возобновления диалога с США. По словам Дмитрия Пескова, такие контакты отвечают интересам обеих стран, а взаимодействие по ряду направлений, включая украинскую повестку, продолжается.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше