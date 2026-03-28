МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» всячески пытаются покинуть страну, понимая неотвратимость наказания. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Партию [Владимира Зеленского] “Слуга народа” покинули люди более или менее адекватные, которые понимают, что час расплаты приближается. И все те, кто принимал бесчеловечные, убийственные законы, поддерживая Зеленского в его стремлении уничтожить украинский православный народ, естественно, будут отвечать перед законом. Поэтому на сегодняшний день, понимая, что их могут сделать крайними в этой ситуации, все начинают потихоньку разбегаться», — сказал собеседник агентства.
Как отметил Водолацкий, причины для отъезда из страны находятся разные — кто-то просто уезжает за границу, кто-то неожиданно отправляется на лечение.
На Украине в последнее время все чаще говорят о кризисе Верховной рады. С начала года парламент не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Часть депутатов открыто заявляет о нежелании голосовать за непопулярные меры, введение которых без их участия согласовали власти с западными партнерами. Другие просто не являются на заседания. Ситуация усугубляется тем, что фракция правящей партии «Слуга народа», составляющая большинство в парламенте, уже не дает нужного количества голосов, что лишает Владимира Зеленского возможности проводить через Раду любые необходимые ему решения.