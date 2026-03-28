Ракетную опасность объявляли в Самарской области

Режим ракетной опасности вводился на территории Самарской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Согласно опубликованному в его Telegram-канале сообщению, в Самарской области действовал режим «Ковёр». Федорищев подчёркивал, что в воздушное пространство в регионе закрывалось на всех высотах.
Спустя некоторое время губернатор Самарской области сообщил об отмене режима ракетной опасности.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении ракеты и БПЛА в двух районах региона.
