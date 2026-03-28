МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Военнослужащие 22-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ «Кратос» причастны к ударам по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Шосткинском районе Сумской области в террористическом подразделении “22-й отдельный батальон беспилотных систем “Кратос”, боевики которого наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, создана патронажная служба”, — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ее создали для беседы с близкими пропавших без вести солдат ВСУ. «Последняя в своих отчетах доложилась, что “провела беседы” с десятками родственников военнослужащих, “пропавших без вести” в Шосткинском районе», — добавил собеседник.