«Командование ВСУ продолжает переброску личного состава и техники в Сумской район. Родственники солдат 21-й ОМБР ВСУ жалуются в соцсетях, что личному составу бригады не дали провести и пяти дней в Сумах, после чего вернули на позиции в лесных массивах. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на этот участок фронта также переброшены подразделения 33-й ОМБР ВСУ, которая понесла существенные потери около Купянска», — сказал собеседник агентства.