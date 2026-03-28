МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область подразделения 21-й отдельной мехбригады ВСУ, а также 33-й, понесшей потери у Купянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ продолжает переброску личного состава и техники в Сумской район. Родственники солдат 21-й ОМБР ВСУ жалуются в соцсетях, что личному составу бригады не дали провести и пяти дней в Сумах, после чего вернули на позиции в лесных массивах. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на этот участок фронта также переброшены подразделения 33-й ОМБР ВСУ, которая понесла существенные потери около Купянска», — сказал собеседник агентства.
Доукомплектование этого подразделения ВСУ осуществлялось за счет пограничников 3-го погранотряда штурмовой бригады Госпогранслужбы Украины.