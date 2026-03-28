Командир Грек: ВС РФ уничтожили около 50 машин ВСУ на Харьковщине за неделю

БЕЛГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» за неделю уничтожили порядка 50 машин ВСУ, задействованных для ротации украинских солдат в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения беспилотных систем группировки войск с позывным Грек.
«Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем группировки войск “Север” уничтожили порядка 50 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю в Харьковской области. Благодаря высокой подготовке операторов разведывательных БПЛА подразделений войск БПС пикапы и автомобили ВСУ не остаются незамеченными при попытках проведения ротации личного состава и доставки продовольствия на позиции. Координаты цели сразу же передаются операторам FPV-дронов, которые дежурят в необходимом районе. После доразведки дроны поражают технику боевиков на дорогах и при подъезде к позициям», — рассказал он.
Грек подчеркнул, что, благодаря срыву ротации, доставки боеприпасов и продовольствия на позиции, украинские солдаты постепенно теряют связь с командованием и в дальнейшем уничтожаются расчетами войск БПС, артиллерийских орудий и бойцами штурмовых групп «Севера».