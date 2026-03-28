Командир Пуля: бойцы «Севера» вывезли раненых гражданских из-под налета БПЛА ВСУ

Пострадавших эвакуировали на встречной машине в ближайший медпункт, предотвратив смерть от кровопотери.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе выполнения боевой задачи оказали первую помощь двум мирным жителям, раненным в результате атаки беспилотника ВСУ, и доставили их в ближайший медпункт. Об этом ТАСС сообщил командир мобильной группы РЭБ группировки с позывным Пуля.

«Ехали мы в составе мобильной группы РЭБ. Навстречу ехала гражданская машина, в этот момент по ней ударил “дрон-ждун”. Мы резко подъехали, увидели, что в ней оказался “трехсотый” (раненый — прим. ТАСС) водитель — гражданский, пожилого возраста — и с ним была молодая девушка, она была контужена. Мы оказали первую помощь. Ехала навстречу машина, посадили этого пожилого человека, девушку. Их отправили до ближайшего медицинского пункта», — рассказал Пуля в видео, предоставленном Минобороны России.

Командир добавил, что после организации эвакуации гражданских лиц мобильная группа РЭБ еще в течение нескольких часов продолжала выполнение боевой задачи по отражению налета FPV-дронов противника. По его мнению, в случае неоказания помощи мирным жителям пожилой человек умер бы от потери крови.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше