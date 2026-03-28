Российские и эстонские дипломаты обсудили провокацию украинских дронов

По данным эстонской полиции в среду утром украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В то же время губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки 56 беспилотников ВСУ.