Российские и эстонские дипломаты обсудили провокацию украинских дронов

«Вопрос также обсуждался нами в министерстве иностранных дел страны пребывания», — рассказали собеседники агентства.
По данным эстонской полиции в среду утром украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с Россией. В то же время губернатор соседней Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки 56 беспилотников ВСУ.
После этого в нескольких СМИ появились сообщения, что Таллин, Рига и Вильнюс якобы открыли воздушное пространство для украинских беспилотников. Глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг эту информацию.
При этом министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что военные не стали сбивать вторгшийся БПЛА, чтобы не допустить конфликта с Россией.