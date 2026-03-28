Видео с девочкой на качелях на фоне огня у Ормузского пролива вызвало резонанс

Очевидцы распространили видео с иранской девочкой, которая качается на качелях на фоне крупного пожара. Предположительно, возгорание произошло рядом с военно-морской базой у Ормузского пролива.

Источник: Life.ru

Иранская девочка на качелях на фоне пожара. Видео © X / Iran’s Today.

На кадрах видно, как ребёнок находится на пляже. На заднем плане поднимаются густые клубы дыма. В описании ролика говорится, что съёмку провели в городе Бендер-Аббас у входа в Ормузский пролив, где на момент съёмки горела военная база.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни увидели в ролике символ надежды. Другие написали, что запись вызывает у них ужас из-за сочетания детей и войны.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран. Среди них Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан. По словам министра, иранская сторона не станет открывать этот стратегический маршрут для противников. Аракчи отметил — такие ограничения вводят с учётом текущей ситуации в регионе.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше