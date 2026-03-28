Мерц высказался о планах Франции по военно-морской миссии в Ормузском проливе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о планах Франции отправить военно-морскую миссию в Ормузский пролив. Он отметил, что реальность не всегда совпадает с ожиданиями.
Мнением на этот счёт немецкий канцлер поделился на организованной газетой FAZ дискуссии. Мерц подчеркнул, что Париж пока только планирует этот шаг.
«Ну Франция “планирует”, и это всегда звучит несколько более грандиозно, чем оказывается на деле», — цитирует Мерца РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что ряд стран планирует меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.