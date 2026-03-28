БПЛА и ракета: Что известно об атаке по Ростовской области 28 марта

В ночь на 28 марта Ростовская область подверглась комбинированной атаке. Объекты гражданской инфраструктуры атаковали ракеты и БПЛА противника. Системой ПВО удар врага отражен. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Первая попытка атаки была предпринята вечером 27 марта. Около 21:00 на телефоны жителей пришло смс-сообщение о налете беспилотников, и жителей попросили покинуть открытые участки улиц, зайти в закрытые помещения и не подходить к окнам. Позже Минобороны сообщило, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Республики Крым, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской областей и Подмосковья.
Субботним утром, около пяти часов, враг атаковал Ростовскую область уже ракетами. В сообщении для населения было рекомендовано проследовать в подвал, укрытие или подземный паркинг.
Зенитные подразделения в Ростовской области были на дежурстве и отразили удар.
«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракета уничтожены в Чертковском и Шолоховском районах», — сообщил Слюсарь.
Информация о повреждениях на земле и пострадавших не поступала.
Позже Министерство обороны РФ сообщило, что над регионами страны перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Враг атаковал Брянскую, Ленинградскую, Смоленскую, Белгородскую, Курскую, Псковскую, Калужскую, Тверскую, Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую, Орловскую, Тульскую, Ярославскую, Новгородскую области, Республику Крым и Московскую агломерацию.
Напомним, что на вооружении противника имеются крылатые и баллистические ракеты. С помощью ракеты «Фламинго» украинские боевики 21 февраля уже атаковали Ростовскую область, но налет был отражен ПВО. Данный боеприпас является копией британской ракеты FP-5. Дальность полета — около трех тысяч километров, а боевая часть — около 1000 килограммов.
ВСУ также используют другие крылатые ракеты «Нептун», которые созданы на основе российской Х-35. Длина ракеты — 5,5 метра. Дальность применения — 280 километров. Вес БЧ — 150 килограммов. Также с помощью самолетов противник запускает крылатые ракеты Storm Shadow.