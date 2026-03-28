Bloomberg сообщил о разочаровании стран Персидского залива в операции США

Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном, арабские политики в частном порядке ставят под сомнение американские гарантии безопасности и выражают обеспокоенность отсутствием стратегии у администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, многие чиновники сомневаются в целях и обоснованности действий Трампа в войне, а также в необходимости американских баз, превращающих их страны в мишени. Однако публично они не высказывают этих опасений, чтобы не разозлить президента, и вряд ли кто-то потребует вывода войск, сообщили собеседники агентства.
По словам источников, многие представители властей стран Персидского залива опасаются, что Трамп заключит с Тегераном сделку, которая не ограничит производство баллистических ракет или поддержку прокси-группировок, таких как «Хезболла» и ХАМАС. Арабские чиновники считают такой исход возможным, потому что Трампу необходимо объявить о победе и выйти из войны, непопулярной в США и приведшей к росту цен на энергоносители. В этом случае государствам региона придется иметь дело с «озлобленным Ираном», сохраняющим определенный контроль над Ормузским проливом, пишет Bloomberg.
При этом, по данным собеседников агентства, администрация Трампа сигнализирует союзникам, что у нее нет непосредственных планов наземного вторжения в Иран, даже несмотря на переброску тысяч военнослужащих на Ближний Восток.
The Washington Post (WP) сообщала, что арабские монархии Персидского залива опасаются «поспешного» дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Если на раннем этапе войны региональные элиты допускали, что иранское руководство может серьезно ослабеть, то отсутствие быстрых результатов скорректировало эти ожидания.
Источники издания отмечают, что Саудовская Аравия и ОАЭ выступают за «решительное» завершение конфликта — дипломатическими или военными средствами. «Я ни разу не слышал фразу “давайте доведем дело до конца”, но именно таков настрой», — заявил европейский чиновник. По данным WP, Катар, Кувейт и Бахрейн разделяют эту позицию, а Оман выступает за деэскалацию и дипломатическое урегулирование.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце января. В ответ на агрессию Тегеран начала атаковать в том числе гражданскую инфраструктуру и топливные производства арабских стран. Кроме того, Иран заявил о блокаде Ормузского пролива, отрезав страны Персидского залива от важного экспортного маршрута.
