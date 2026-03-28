Bloomberg сообщил о разочаровании стран Персидского залива в операции США

По словам источников, многие представители властей стран Персидского залива опасаются, что Трамп заключит с Тегераном сделку, которая не ограничит производство баллистических ракет или поддержку прокси-группировок, таких как «Хезболла» и ХАМАС. Арабские чиновники считают такой исход возможным, потому что Трампу необходимо объявить о победе и выйти из войны, непопулярной в США и приведшей к росту цен на энергоносители. В этом случае государствам региона придется иметь дело с «озлобленным Ираном», сохраняющим определенный контроль над Ормузским проливом, пишет Bloomberg.