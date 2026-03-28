Axios рассказал, как Рубио повысил голос на Каллас в споре из-за России

На встрече G7 госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас поспорили на темы усиления давления США на Россию и помощи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным источников, Каллас раскритиковала Рубио за то, что Вашингтон не усиливают давление на Москву, напомнив госсекретарю его же слова годичной давности о готовности США к этим мерам.
«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончится ваше терпение?» — сказала Каллас Рубио.
«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, пожалуйста. Мы же отойдем в сторону», — парировал американский госсекретарь, повысив голос. По словам источников Axios, Рубио был раздражен.
Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон пытается вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной — Украине — предоставляя оружие, разведданные и другую поддержку, передают источники Axios.
После этой дискуссии несколько европейских министров вмешались, заявив, что хотели бы, чтобы США продолжали дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил источник издания. По данным двух других источников, в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго задержались, чтобы уладить разногласия.
В ходе общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике, пишет Axios. «Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного», — сказал госсекретарь.
По итогам G7 Рубио также заявил журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский солгал, связав гарантии безопасности США с выводом ВСУ из Донбасса. «Это ложь. Я видел, как он это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — ответил госсекретарь на соответствующий вопрос. По словам Рубио, американцы четко дали понять Зеленскому — гарантии начнут действовать только после завершения конфликта.
Как отмечает Axios, европейские лидеры недовольные стагнацией переговорного процесса по Украине. Хоть украинская делегация и встречалась с американской в марте в Майами, в целом существенного прогресса не достигнуто, пишет издание. Российская сторона заявляет о паузе в трехсторонних переговорах, которая связана с фокусировкой внимания США на ближневосточном конфликте.
