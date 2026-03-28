Axios рассказал, как Рубио повысил голос на Каллас в споре из-за России

По итогам G7 Рубио также заявил журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский солгал, связав гарантии безопасности США с выводом ВСУ из Донбасса. «Это ложь. Я видел, как он это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — ответил госсекретарь на соответствующий вопрос. По словам Рубио, американцы четко дали понять Зеленскому — гарантии начнут действовать только после завершения конфликта.