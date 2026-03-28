В Израиле суббоеприпас иранской ракеты упал на жилой комплекс

Суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью задел одно из зданий жилого комплекса в районе Тель-Авива.
Об этом сообщает ТАСС. По его данным, инцидент произошёл около полуночи по местному времени, которое совпадает с московским.
В сообщении подчёркивается, что в этом жилом комплексе располагается представительство агентства в Израиле.
«В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке.