В Израиле суббоеприпас иранской ракеты упал на жилой комплекс

Суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью задел одно из зданий жилого комплекса в районе Тель-Авива.

Суббоеприпас иранской ракеты с кассетной боевой частью задел одно из зданий жилого комплекса в районе Тель-Авива.

Об этом сообщает ТАСС. По его данным, инцидент произошёл около полуночи по местному времени, которое совпадает с московским.

В сообщении подчёркивается, что в этом жилом комплексе располагается представительство агентства в Израиле.

«В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке.